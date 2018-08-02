كوريا يرحل عن اشبيلية الاسباني إلى لاتسيو الايطالي

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أعلن نادي اشبيلية الإسباني اليوم الخميس رحيل صانع اللعب الأرجنتيني خواكين كوريا إلى صفوف لاتسيو الإيطالي.

ولم يكشف اشبيلية عن القيمة المالية للصفقة، ولكن وسائل الإعلام قدرتها بنحو 20 مليون يورو.

وشارك كوريا /23 عاما/ في 21 دقيقة فقط في آخر أربع مباريات من الموسم الماضي تحت قيادة المدرب المؤقت خواكين كاباروس الذي انتقل لتولي منصب مدير الكرة في الفريق الاندلسي.

وتعاقد اشبيلية مع كوريا في 2016 قادما من سامبدوريا الإيطالي مقابل 13 مليون يورو.

وسجل كوريا سبعة أهداف وصنع سبعة آخرين الموسم الماضي مع اشبيلية، وشارك في 73 مباراة خلال مسيرته مع الفريق.