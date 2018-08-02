نبيلة مكرم: وزارة الهجرة أعادت الثقة للمصريين بالخارج

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن مصر كانت لديها في أوقات سابقة أزمة ثقة بين المواطنين في الخارج والدولة المصرية بشأن الإدلاء بالبيانات، مشيرة إلى تخوف البعض من استخدام هذه البيانات لاستخدامها في تحصيل الجمارك.



وأضافت «مكرم»، خلال لقائها مع برنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الأربعاء، أن قرار عودة وزارة الهجرة أعاد الثقة للمصريين بالخارج، نتيجة إقامة العديد من الجسور معهم، مستطردة أنه يجري العمل على إنشاء لجنة من عدة وزارات للمساهمة في وضع قاعدة بيانات شاملة للمصريين بالخارج، لأنه لا يمكن العمل في هذا الشأن دون وجود بيانات حقيقية.



وتابعت: «منقدرش نشتغل من غير قاعدة بيانات حقيقية، في أكتر من 10 ملايين مصري بالخارج محتاجين نعرفهم بالتفصيل، واللجنة دي هتشتغل بأقصى سرعة بالتعاون مع النقابات والجامعات للوصول إلى نتائج واضحة».



وذكرت أن أبرز مشكلات المصريين بالخارج تتمثل في مطالبتهم بالإعفاء الجمركي للسيارات، بالإضافة إلى الحاجة لتنظيم مظلة تأمينية لهم.



وأوضحت أنه يجري العمل على المظلة التأمينية للمصريين بالخارج، وسيتم عرض الأمر على رئاسة الوزراء في الفترة المقبلة، مضيفة أن حل مشكلة الإعفاء الجمركي يعيقه حق الدولة في حماية صناعتها المحلية من السيارات.



وأضافت أنها تهتم كثيرًا بلقاء المصريين في الخارج في مقرات البعثات الدبلوماسية، رغم ضيقها، موضحة أنها لجأت في الفترة الأخيرة إلى إقامة لقاء صيفي في مصر أثناء الإجازة لجمع شمل المهاجرين وسماع ما لديهم هنا في مصر.



وبخصوص أزمة مقتل الطالبة مريم في لندن، أوضحت أنه تم إيفاد مسؤول من الوزارة لمتابعة الوضع قبل وفاتها في المستشفى، مستطردة: «لا نستطيع التدخل في التحقيقات، ونحترم القواعد، وهناك متابعة دقيقة من السفارة المصرية هناك».