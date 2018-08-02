مرشح المعارضة في زيمبابوي يهدد بالطعن على نتيجة الانتخابات

أعلن المرشح الرئاسي المعارض في زيمبابوي نيلسون تشاميسا، اليوم الخميس، إنه إذا أظهرت النتائج أن الرئيس الحالي إيمرسون منانجاجوا قد فاز في الانتخابات، فإنه سوف يطعن على النتيجة "في إطار الدستور".

تصريحات زعيم الحركة من أجل التغيير الديمقراطي جاءت خلال مؤتمر صحفي عاجل في هراري، قبل ساعات قليلة من إعلان اللجنة الانتخابية عن اسم الفائز في السباق الرئاسي.

وقال تشاميسا، 40 عاما: "لا يمكننا قبول المغالطات والخيال والافتراءات"، مضيفا أنه خلافا لتغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أطلقها منافسه منانجاجوا فإنه لم يتحدث مع الحكومة.

وأضاف تشاميسا: "لا يمكنك التلاعب بالانتخابات ثم تستخدم ذلك كأساس للمشاركة".

وردا على سؤال عما سيفعله اذا أظهرت النتائج فوز منانجاجوا، أجاب تشاميسا "سنفعل الكثير من الأشياء في إطار الدستور".

وفي هذه الأثناء أعلنت الشرطة ارتفاع عدد ضحايا حملة القمع ضد المحتجين من المعارضة في زيمبابوي إلى ستة أشخاص.