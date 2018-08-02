هيلاري كلينتون تتجه للإنتاج التلفزيوني

ستضيف وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون مهارة جديدة إلى سيرتها المهنية ألا وهي الإنتاج التلفزيوني.

وقالت كلينتون التي كانت مرشحة رئاسية في انتخابات 2016، أمس الأربعاء، إنها تعمل مع المخرج ستيفن سبيلبرج لتحويل كتاب عن معركة النساء لنيل حق التصويت إلى عمل تلفزيوني.

وقالت كلينتون في بيان نشرته على حسابها بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، "أنا سعيدة بالانضمام إلى ستيفن سبيلبرج لتحويل كتاب (المؤلفة) إيلين وايز (ذا وومانز أور) إلى عمل تلفزيوني"، وفقا لوكالة رويترز.

وأضافت أنه "عن النساء اللواتي خضن المعركة من أجل حق التصويت قبل قرابة مئة عام. نحن من جنينا ثمار جهدهن وأنا سعيدة لأنني ألعب دورا في المساعدة على حكي قصصهن".

وذكرت مجلة "هوليوود ريبورتر" أن كلينتون ستكون منتجة منفذة في العمل التلفزيوني ضمن صفقة مع شركة أمبلين تي.في التي يملكها سبيلبرج.

ولم يتعاقد أي كتاب أو شبكات بعد على المسلسل لكن المجلة قالت إن من المتوقع أن تشارك كلينتون في تفاصيل العمل بما في ذلك اختيار الممثلين.

ويمثل المشروع أول تجربة لكلينتون كمنتجة تلفزيونية ويأتي بعد صفقة في مايو بين شبكة نتفليكس والرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما وزوجته ميشيل لإنتاج أفلام روائية ووثائقية وغيرها للخدمة التي تبث عبر الإنترنت.