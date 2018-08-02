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تهديد إيراني جديد بشأن مضيق هرمز

تهديد إيراني جديد بشأن مضيق هرمز
تهديد إيراني جديد بشأن مضيق هرمز
طهران - د ب أ:
نشر فى : الخميس 2 أغسطس 2018 - 10:24 ص | آخر تحديث : الخميس 2 أغسطس 2018 - 10:24 ص

هدد قائد سلاح البحرية في الجيش الإيراني، بأن مضيق هرمز «لن يكون آمنا لمن يستخدمون أموال النفط المار من المضيق لتهديد أمن إيران».

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية «إرنا»، اليوم الخميس، عن الأدميرال حسين خانزادي القول: «في السنوات الماضية، تم تأمين أمن مضيق هرمز من قبل الجيش والحرس الثوري، وسيستمر هذا الأمن بكل قوة في ظل توجيهات القيادة»، إلا أنه قال: «إذا كانت أموال النفط في هذه المنطقة تذهب إلى جيب من يهددون شعب إيران فهذا سيؤثر بالتأكيد على تشغيل مضيق هرمز». وأكد أن أي إجراءات حظر ضد إيران ستؤثر على التعاون على الساحة الدولية.

وكان «خانزادي» قال مؤخرا، إن بقاء مضيق هرمز مفتوحا مرهون بتأمين المصالح الإيرانية ووفاء المجتمع الدولي بتعهداته حيال إيران.

وتزايدت التهديدات خلال الفترة الماضية المرتبطة بالمضيق بعد تحذيرات إيرانية من أنها ستغلقه أمام شحنات النفط إذا ما مضت واشنطن في إجبار الدول على وقف شراء النفط الإيراني، في إطار الضغط الذي تمارسه على الجمهورية الإسلامية منذ الانسحاب من اتفاقها النووي.


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