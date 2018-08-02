محكمة بلندن تقضي باستمرار سريان عقد موانئ دبي في جيبوتي

قالت حكومة دبي، اليوم الخميس، إن محكمة لندن للتحكيم الدولي قضت بأن عقد شركة موانئ دبي العالمية لمحطة حاويات في جيبوتي ساري وملزم.

واستولت حكومة جيبوتي على محطة «دوراليه» للحاويات من موانئ دبي العالمية في فبراير على خلفية نزاع يرجع إلى عام 2012 على الأقل. ووصفت حكومة دبي التي تسيطر على موانئ دبي العالمية الاستيلاء بأنه «غير قانوني».

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي، في بيان: «أكدت المحكمة أن اتفاقية الامتياز، التي يحكمها القانون الإنجليزي، لاتزال مُلزمة وسارية المفعول». وأضاف: «أعلنت موانئ دبي العالمية عن أنها ستقوم في ضوء هذا الحكم بمراجعة خياراتها فيما يتعلق بالمحطة». ولم يذكر المكتب موعد صدور الحكم.

وأحال متحدث باسم موانئ دبي العالمية، «رويترز»، إلى بيان حكومة دبي حين اتصلت به لطلب التعليق. ولم يتسن الوصول إلى مسؤولين في جيبوتي للحصول على تعقيب.

كانت هيئة الموانئ والمناطق الحرة في جيبوتي قالت، في مارس، إنها ترغب في شراء حصة موانئ دبي العالمية البالغة 33% في محطة الحاويات لإنهاء النزاع مع إحدى أكبر الشركات المشغلة للموانئ في العالم. ونفت موانئ دبي العالمية تلقي مثل هذا العرض.

وفي عام 2017، برأت محكمة لندن للتحكيم الدولي ساحة موانئ دبي العالمية من ادعاءات بإساءة السلوك ترتبط بامتياز محطة الحاويات الذي أُرسي عليها في عام 2000.