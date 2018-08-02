قال المهندس حسن توفيق، المتحدث الرسمي باسم الهيئة القومية للأنفاق، إن الهيئة تعمل على تطوير الخط الأول لمترو الأنفاق بقيمة 30 مليار جنيه، لتطوير البنية الأساسية من إشارات واتصالات وزيادة عدد القطارات المكيفة، بهدف استيعاب الزحام، مؤكدًا أن الخط الأول لن يتوقف خلال فترة التطوير.



وأضاف «توفيق»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مصر النهاردة»، المذاع عبر الفضائية «الأولى»، مساء الأربعاء، أن الحكومة وقعت أمس الأربعاء على قروض بقيمة 751 مليون يورو لتطوير البنية الأساسية بالخط الأول و630 مليون يورو لشراء وحدات متحركة تستخدم بعد التطوير، موضحًا أن الهيئة تستهدف تقليل زمن التقاطر إلى 90 ثانية بدلًا من 3.5 إلى 4 دقائق في الوقت الحالي، بهدف استيعاب الزحام في الإقبال على الخط الأول.



وأوضح أن تقليل زمن التقاطر يتطلب تطوير البنية الأساسية وشراء عدد إضافي من القطارات، وهو ما تعتزم وزارة النقل تنفيذه خلال الفترة المقبلة، مبينًا أن أعمال التطوير لن تؤثر على سير عمل الخط ولن تتسبب في إيقافه، لأنها ستكون بين الساعتين الواحدة ليلًا والخامسة صباحًا، أي في مواعيد توقف تشغيل المترو فقط، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى تمديد فترة التطوير إلى 6 سنوات.



وذكر أن القدرة التصميمية والاستيعابية للخط، مليون و750 ألف مواطن يوميًا، بينما الخط الأول يستخدمه نحو 2 مليون مواطن يوميًا وهو ما يعد ضغطًا عليه ويتسبب في الزحام داخل القطارات.



وأشار إلى وجود 20 قطارًا مكيفًا في الخدمة حاليًا بالخط الأول، بينما ترغب وزارة النقل في زيادتهم إلى 75 قطارًا، مضيفًا أن الخط الأول يعد شريان القاهرة الكبرى ولا يمكن إيقافه بسبب التطوير.



يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، والدكتور هشام عرفات، وزير النقل، شهدا أمس الأربعاء، توقيع بروتوكول تعاون مع البنك الأوروبي، لتمويل تطوير وتحديث الخط الأول لمترو الأنفاق.