«التموين»: إطلاق موقع «دعم مصر» لتصحيح أخطاء البطاقات

قال الدكتور أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة ستقوم بإطلاق موقع «دعم مصر» يوم الأحد المقبل لتصحيح الأخطاء بالبطاقات التموينية.



وأضاف متحدث «التموين» في لقائه ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أنه سيتم ترحيل إضافات المواليد خلال العيد لمدة أسبوع، مؤكدًا على إضافة المواليد على البطاقات التموينية التي ليس بها أي أخطاء.



وأوضح أن الوزارة استهدفت في إضافة المواليد الفئات الأولى بالرعاية مثل أصحاب المعاشات والأرامل والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرًا إلى إضافة الحالات الخاصة من مواليد السنوات السابقة وفقًا لمعايير ستضعها الوزارة في المرحلة المقبلة.



وأشار إلى استقبال مكاتب التموين المواطنين التي تبدأ بطاقاتهم برقم صفر من جهة اليمين بدءًا من اليوم ولمدة أسبوع ثم يليه في الأسبوع المقبل أصحاب البطاقة التي تبدأ برقم 1، مؤكدًا على تشديد الوزارة على جميع المكاتب بضرورة حسن استقبال المواطنين.



وذكر أن هناك 1420 مكتب تموين على مستوى الجمهورية، فضلًا عن إمكانية إرسال رسالة للرقم الساخن 91237؛ لتفعيل البطاقات التموينية الجديدة.