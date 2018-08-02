«التموين»: ليس من حق كل المواطنين إضافة المواليد على البطاقات

قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لنظم المعلومات، إن اليوم الأول في تسجيل بيانات المواطنين لإضافة المواليد الجديدة على بطاقاتهم التموينية شهد زحامًا شديدًا، معقبًا: «ذلك الأمر كان متوقعًا بسبب توقف إضافة المواليد منذ وقت طويل».



وأضاف مستشار وزير التموين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مساء الأربعاء، أنه ليس من حق كل المواطنين إضافة المواليد على بطاقاتهم التموينية، لذلك لا داعي للتزاحم، مشيرًا إلى توجيه الوزارة هذه الخدمة للفئات الأولى بالرعاية والتي قد حددتها مسبقًا.



وأوضح أن الوزارة وضعت نظامًا محددًا للتسهيل على المواطنين تسجيل بياناتهم، من خلال تقسيم عمليات تقديم الطلبات على 10 أسابيع، متابعًا أن الأسبوع الأول من أغسطس الجاري مخصص لحاملي البطاقات التموينية التي تنتهي أرقامها من جهة اليمين بصفر.



وذكر أن إضافة المواليد على البطاقات، يتطلب أن تكون البطاقة سارية وصحيحة أي تخلو من أي بيانات خاطئة، وأن يكون صاحبها من الفئات التي حددتها الوزارة، من الأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة، أصحاب الأمراض المزمنة، ذوي الإعاقة، الأيتام، العمال الموسميين، العاملين بالحكومة بالقطاعين العام أو الخاص بدخل شهري بحد أقصى 2500 جنيه وأصحاب المعاشات من العاملين بالقطاعين العام أو الخاص بدخل شهري بحد أقصى 2000 جنيه، إضافة إلى أصحاب معاشات التضامن الاجتماعي والسادات ومبارك وتكافل وكرامة.



وبدأت أمس الأربعاء، مكاتب التموين على مستوى المحافظات ولمدة 3 أشهر في استقبال المواطنين الراغبين في إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية.