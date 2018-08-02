ديلانى: سأقاتل للتواجد في التشكيل الأساسي لدورتموند

يبدي الدنماركي الدولي توماس ديلاني ،المنضم حديثا لصفوف بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، احتراما كبيرا لزملائه الجدد بالفريق، ولكنه يعتزم أن يحصل على مكان بالتشكيل الأساسي بعدما انتقل من صفوف فريق فيردر بريمن.



وقال ديلاني، للصحفيين بمعسكر الفريق التدريبي بباد راكاز بسويسرا اليوم الخميس :"منذ اللحظة الأولى شعرت أن هذا النادي كبير".



ويتمنى ديلاني أن يشق طريقه ليكون ضمن التشكيل الأساسي الذي سيعتمد عليه المدرب لوسيين فافري، القادم مؤخرا للفريق.



وقال :"اللعب بشجاعة وحماس شئ اساسي من شخصيتي . هذه السمة ربما تجعلني مختلفا عن لاعبي خط الوسط الأخرين. أتمنى أن يرى المدرب أننا بحاجة لهذا".



وبالكاد تمكن دورتموند من التواجد في المربع الذهبي في الدوري الألماني الموسم الماضي.



وديلاني واحد من ستة لاعبين تعاقد معهم دورتموند، الذي يبدأ الموسم بمواجهة لايبزج يوم 26 من الشهر الجاري.