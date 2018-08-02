«بورتو جروب» تبدأ تسليم وحدات ومحلات «بورتو نيو كايرو»

بدأت «بورتو جروب» تسليم الوحدات السكنية والمحلات في مشروع «بورتو نيو كايرو»، حيث قامت الشركة خلال الأيام القليلة الماضية، بتسليم 100 وحدة سكنية خاصة.

ويقع المشروع على مساحة 55 ألف متر مربع، في موقع متميز بمنطقة التجمع الخامس في شارع التسعين أمام الجامعة الأمريكية، حيث تطل الوحدات على «لاند سكيب» وبحيرات ومنشأة مائية، وهو ما يميز المشروع الذي يوفر حياة مليئة بالرفاهية والفخامة لعملائه، خاصة وأن جميع الوحدات المتاحة بالمشروع ذات مستوى فندقي.

ويحتوي المشروع على حوالي 220 محلا، و«شوبنج مول» متميز يضم معظم الكافيهات والمطاعم العالمية، ومجمع سينيمات مكون من 10 قاعات، و«فود كورت» في التجمع، وباركنج، وبحيرات صناعية، ومنشآت مائية، وحدائق تم تصميمها بواسطة أشهر المصممين العالميين لتعطي إحساس الغابات والبراري الطبيعية، بجانب مناطق ألعاب الأطفال، وهايبر ماركت.

ويتميز «بورتو نيو كايرو» بالارتفاعات التي تمكن من رؤية المشروع من مسافة بعيدة؛ مما يزيد من القيمة السوقية للوحدات.