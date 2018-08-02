الأنبا رافائيل سكرتير المجمع المقدس السابق يغلق حساباته على «فيس بوك» امتثالا لقرارات البابا

أغلق اليوم الأنبا رافائيل سكرتير المجمع المقدس الأسبق وأسقف عام كنائس وسط القاهرة حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«تويتر»، امتثالًا لقرار قداسة البابا تواضروس بطريرك الكرازة المرقسية الخاص بضرورة ألا يكون للرهبان حسابات على مواقع «التواصل الاجتماعي» وإمهالهم شهرًا لغلق الحسابات.

وقال رافائيل في منشور متداول على «فيس بوك»: «بصفتي راهب قبطي أرثوذكسي سأقوم بإغلاق هذا الحساب وكل الوسائل الأخرى ويكفي التواصل مع الشعب من خلال التليفون العادي والسكرتارية، أما القراءة اليومية فيمكن متابعتها عن طريق تطبيق أرثوذكسي».

وكان قد أعلن بطريرك الكرازة المرقسية قداسة البابا تواضروس الثاني حزمة قرارات انبثقت عن اجتماعه بلجنة الرهبنة وشؤون الأديرة بالمجمع المقدس داخل مركز لوجوس بوادي النطرون، كان أبرزها وقف قبول رهبان جدد في جميع الأديرة القبطية لمدة عام، مع وقف ترقية رهبان لدرجة قساوسة وقمامصة لمدة 3 سنوات، في أعقاب حادث مقتل الأنبا أبيفانيوس أسقف ورئيس دير أبو مقار بوادي النطرون.

وحظر البابا الظهور الإعلامي بأي صورة ولأي سبب ولأي وسيلة لكل الرهبان، مؤكدًا أن من يتورط في ذلك سيعرض نفسه للتجريد من الرهبنة والكهنوت، ولهذا أعلن عدد من الرهبان عبر حساباتهم على «فيس بوك» غلقها خضوعًا لقرارات البابا الذي أمهل الرهبان شهرًا فقط لغلق أي صفحات أو حسابات والتخلي الطوعي عن هذه السلوكيات والتصرفات التي لا تليق بالحياة الرهبانية وقبل اتخاذ الإجراءات الكنسية معهم.