تبدأ فاعليات المسابقة الدولية للتعرف على الألغام الأرضية والمتفجرات، في نسختها السابعة، السبت المقبل، والتي تنظمها جامعة الإسكندرية بالشراكة مع مؤسسة «حدث» للإبداع وريادة الأعمال، وجمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات للروبوتات «IEEE RAS»، وبالتعاون مع الجهاز القومي المصري لتنظيم الاتصالات؛ كشريك استراتيجي، وتستمر لمدة يومان بكلية الهندسة.

وصرح الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، بأن 40 فريقا من 23 جامعة مصرية مختلفة يشاركون في هذه المسابقة، بالإضافة إلى 17 فريقا من المرحلة ما قبل الجامعية، وستتأهل الفرق الفائزة في التصفيات المصرية إلى المسابقة الدولية في مدريد بإسبانيا 2018، في أكبر مؤتمر خاص بتكنولوجيا الروبوتات في العالم، مضيفا أن هذه المسابقة تهدف إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة «ROS» لتركيب الروبوتات للكشف عن الألغام وتحديد مواقعها سواءً فوق الأرض أو تحتها وتحديد عمقها.

ومن جانبه، قال الدكتور عبدالعزيز قنصوه نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن الجامعة هي الشريك الأكاديمي والمنظم للمسابقة على المستوى الإقليمي بداية من هذا العام، وتعقد المسابقة لاختيار الفرق الفائزة التي ستمثل مصر والمنطقة العربية وإفريقيا في النهائيات الدولية، والتي ستعقد هذا العام في مدريد بإسبانيا، خلال الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر القادم، بمشاركة أكثر من 20 فريقا من مختلف دول العالم، وتعد إزالة الألغام بالساحل الشمالي الغربي والمتبقية بعد الحرب العالمية الثانية بمنطقة العلمين، أحد الأولويات القومية المحدده للتنمية المستدامة لهذه المنطقة.

يذكر أن مصر تعد من أكثر الدول في عدد الألغام، حيث يوجد بها ما يقرب من 23 مليون لغم أرضي من مخلفات الحروب التي اندلعت القرن الماضي، حسب إحصائيات 2008، وليس مصر وحدها التي تعاني من الألغام؛ مما استدعى إقامة مسابقة دولية للتعرف على الألغام الأرضية والمتفجرات «Minesweepers»، وتجدر الإشارة أيضا إلى أن الفائز بالمسابقة العالمية في العام الماضي بماليزيا كان فريقا مصريا من كلية الهندسة جامعة بنها، كما شارك في المسابقة العالمية أكثر من 3000 متسابق من 15 دولة مختلفة منذ بدء انطلاقها عام 2012.