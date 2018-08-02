العثور على شخص مشنوق داخل أحد مصانع الداخلة بالوادي الجديد

عثر الأهالي بمركز الداخلة، اليوم الخميس، على جثة أحد الأشخاص، مشنوقا داخل أحد المصانع بمدينة موط بمركز الداخلة في الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد كمال مدير أمن الوادي الجديد إخطارا بالعثور على شاب «ح.ن» مشنوق داخل أحد المصانع بالمنطقة الصناعية بجوار محطة كهرباء الداخلة، وانتقلت قوة من مباحث قسم شرطة الداخلة لموقع الواقعة، وتم التحفظ على الجثة.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، بالإضافة إلى استدعاء الطبيب الشرعي لمعاينة الجثة وتحديد سبب الوفاة، بينما تم تكليف المباحث بالتحري حول الواقعة وأسبابها وكشف الملابسات.