«الإعلام الكويتية»: نرفض مغالطات «بي بي سي» وتزييفها الحقائق التاريخية

أكدت وزارة الإعلام الكويتية، اليوم الخميس، رفضها التام لما وصفته بالمغالطات التاريخية والادعاءات الزائفة والمغلوطة التي بثتها فضائية (بي بي سي) العربية، بشأن سيادة الكويت.

وأعربت (الإعلام) - في بيان صحفي - عن بالغ أسفها واستنكارها لما ورد على لسان مقدمة برنامج (ترندينج) رانيا عطار، بشأن سيادة الكويت التاريخية، مؤكدة أنها ابتعدت عن كل قواعد المهنية، وعمدت إلى تزييف الحقائق وتشويه التاريخ.

وشددت على أن مثل هذه الادعاءات الزائفة والأخطاء الفادحة "غير مقبولة نهائيا"، خاصة من مؤسسة إعلامية دولية يفترض أن تلتزم بالمعايير المهنية وايضاح الحقائق بدلا من تشويهها، حسب قولها.

وأعربت وزارة الإعلام الكويتية عن اندهاشها من هذا الموقف المتمثل في تزييف الحقائق تزامنا مع الذكرى الـ28 لجريمة الغزو العراقي للكويت، لافتة إلى حقها في ملاحقة أي جهة أو مؤسسة تعمد إلى ارتكاب هذا التشويه والتزييف التاريخي المتعمد.