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كلب يقتل طفلة رضيعة في جنوب أستراليا

كانبرا- د ب أ
نشر فى : الخميس 2 أغسطس 2018 - 10:14 ص | آخر تحديث : الخميس 2 أغسطس 2018 - 10:14 ص

قالت الشرطة الأسترالية، اليوم الخميس، إن طفلة رضيعة، 14 شهرا، لقيت حتفها بعد أن هاجمها كلب في ولاية فيكتوريا بجنوب أستراليا.

وأضافت أن الكلب هاجم الطفلة في وقت مبكر من اليوم الخميس، في عقار بمنطقة نيريم، 120 كم شرق ملبورن.

وتم استدعاء مسعفين إلى المنزل ولكنهم لم يتمكنوا من إنقاذ الرضيعة.

وذكرت محطة "تشانل 7"، أن الطفلة تعرضت للعض في وجهها، وحاولت والدتها التدخل ولكنها لم تستطع وقف الحيوان.

وقالت الشرطة في فيكتوريا، إن السلطات سيطرت على الكلب.

وأضافت الشرطة أنها ستحقق في ملابسات الهجوم وستعد تقريرا للطبيب الشرعي.

وتأتي وفاة الرضيعة بعد خمسة أشهر من وفاة طفلة في عامها الأول بسبب كلب في نيو ساوث ويلز.

ووفقا لخدمات الطوارئ، يحتاج حوالي 13 ألف شخص في أستراليا إلى علاج طبي لكل عضات الكلاب، مع تعرض الأطفال دون سن الخامسة للخطر الأكبر.


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