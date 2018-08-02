قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الوزارة عملت على حل أزمة الطاقة التي كانت تعاني منها مصر في السنوات الماضية، بالإضافة للاهتمام بالطاقة المتجددة، مشيرًا إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه الرئاسة بحل أزمة انقطاع الكهرباء، وتطوير المنظومة.



وأضاف «حمزة»، ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أمس الأربعاء، أن «مصر أصبحت مركزًا إقليميًا للطاقة، وهناك استثمارات في مشروعات التغذية الكهربائية تصل إلى 515 مليار جنيه»، مؤكدًا على عدم تكرار أزمات الكهرباء مثل ما حدث في عام 2012، أو حدوث أعطال وتخفيف أحمال عن المنازل والمصانع كما حدث في الماضي.



وتابع: أن محطات الكهرباء الجديدة تعد محورًا أساسيًا في جذب وزيادة الاستثمار، مشيرًا إلى زيادة قوة شبكات الكهرباء لتصل إلى 14400 جيجا وات في عامين فقط.



وأشار إلى إنشاء أكبر تجمع لإنتاج الطاقة الشمسية في العالم بمدينة أسوان، فضلًا عن إنشاء أكبر محطة لإنتاج الطاقة من الرياح في جبل الزيت بتكلفة تتجاوز الـ12 مليار جنيه، مضيفًا أن الوزارة تجري عمليات ربط كهربائي مع دولة السودان، وفقًا للتوجهات السياسية بتعزيز التعاون بين البلدين.



