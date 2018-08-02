قال المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، إن اليوم شهد تكريم عددا من أسر شهداء الوطن من أبطال القوات المسلحة والشرطة، الذين أطلقت المحافظة أسماءهم مؤخرًا على بعض شوارعها ومدارسها.

وأضاف محافظ القاهرة، في تصريح لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الخميس، «نحن سعداء بهذا التكريم، وفخورون بإطلاق أسماء الشهداء على الشوارع والمدارس».

وذكر أن عدد أسر الشهداء المفترض تكريمها يصل إلى 25 أسرة، كان مفترضًا أن يتم تكريمهم جميعًا خلال حفل الأسبوع الماضي، الذي حضره 17 أسرة فقط، لذلك تم إعداد حفل اليوم لتكريم الـ8 أسر المتبقية.

وأشار إلى إطلاق اسم الشاعر حسين السيد على أحد شوارع القاهرة، تكريمًا لذكراه، معقبًا: «الشاعر الراحل قدم إثراءً للتاريخ المصري في مرحلة مهمة في حياة الوطن».

وكرَّم المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، اليوم الخميس، عددًا من أسر شهداء الوطن من أبطال القوات المسلحة والشرطة الذين أطلقت المحافظة أسماءهم مؤخرًا على بعض شوارعها ومدارسها، بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة.