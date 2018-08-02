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الرئيس الفلبيني للممثل ستيفن بالدوين: لا تقلق بشأن خطوبة ابنتك من جاستين بيبر

قال الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، للممثل ستيفن بالدوين، إنه لا يجب أن يقلق بشأن خطوبة ابنته من المغني جاستين بيبر، "طالما يؤمن بقدسية الزواج".

والتقى دوتيرتي ببلدوين، أمس الأربعاء، بحسب ما قاله المساعد الخاص للرئيس كريستوفر جو.

ويُذكر أن "بلدوين"، الذي قام ببطولة أفلام من بينها "بورن اون ذا فورث اوف جولاي" و"ذا فلينتستونس ان فيفا روك فيجاس"، يتواجد في الفلبين للقيام ببطولة فيلم من إنتاج محلي.

وكانت هايلي بالدين، ابنة ستيفن، و"بيبر" قد أعلنا مؤخرا خطوبتهما.

وقال "جو" للصحفيين اليوم الخميس، خلال بداية الحوار بين "بالدوين" والرئيس، سأل الممثل الأمريكي عن رأي الرئيس حول خطوبة ابنته من الممثل والمغني وكاتب الأغاني جاستين بيبر.

وأضاف: "الرئيس رد بأنه طالما أن بيبر يؤمن بقدسية الزواج، فإنه لا يتعين على بالدوين القلق".

وقال "بالدوين" لـ"دوتيرتي"، إن الفيلم الذي يصوره في الفلبين ويحمل اسم" كايبيجان- صديق" يرسل رسالة إيجابية للشباب مفادها أن لا يتعاطوا المخدرات أو يتخذوا قرارات خاطئة.

ويشار إلى أن إدارة "دوتيرتي" تقود حملة ضد المخدرات، أسفرت عن مقتل أكثر من 4200 شخص منذ عام 2016.

وقوبلت هذه الحملة بانتقادات من جانب جماعات حقوقية وبعض الحكومات الأجنبية بسبب ما يتردد عن وقوع انتهاكات وارتفاع حصيلة القتلى.