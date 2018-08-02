«مصر للطيران» تحتفل بإقلاع أول أفواج الحج من مطار القاهرة الدولي

شهد الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والمستشار عمر مروان وزيرة شئون مجلس النواب رئيس بعثة الحج الرسمية للدولة، اليوم الخميس، توديع الأفواج الأولي لحجاج بيت الله الحرام لهذا العام، من مبني الرحلات الموسمية بمطار القاهرة الدولي.

وقال المصري: "نتشرف كل عام بخدمة ورعاية حجاج بيت الله الحرام وهو ما يلقي علينا مسئولية كبيرة، فهي مهمة عظيمة نحرص عليها ونستعد لها من شهورعديدة ونقوم بالتنسيق التام مع السلطات السعودية وجميع الوزارات والجهات المعنية من أجل خدمة ضيوف الرحمن".

وأشار أحمد عادل، رئيس شركة مصر للطيران، إلى أن الشركة الوطنية سخرت كافة إمكانياتها وقامت الشركات التابعة من الخطوط الجوية والصيانة والأعمال الفنية والخدمات الأرضية والجوية بتوفير كافة التسهيلات اللازمة لتقديم خدمة متميزة لضيوف الرحمن بدء من حجز وإصدار التذاكر مرورا بالخدمات المقدمة في صالات السفر وعلي متن الطائرات وحتي وصول الحجيج إلى الأراضي المقدسة.

وقال عادل، إنه من المخطط أن تنقل مصرللطيران هذا العام ما يقرب من 62 ألف حاجاً إلى الأراضي المقدسة بمعدل 24700 حاج من حجاج القرعة و12000 حاج من حجاج التضامن الإجتماعي و7700 حاج من حجاج الترانزيت و9000 حاج من حجاج السياحة والهيئات والأفراد، هذا بخلاف 8600 من حجاج دولتي مالي وفلسطين، وذلك من خلال 325 رحلة جوية إلى كل من مطاري جدة والمدينة المنورة بواقع 128 رحلة جوية إلى جدة و197 رحلة جوية إلى المدينة المنورة.

وقـام وزير الـطيران المدني بتسليم الفائزين تذكرتين مجانيتين لأكبر الحجاج سنا وهما الحاج محمد كمال على أنور ويبلغ من العمر 81 عـاماً والـحاج فاروق محمد محمد ويبلغ من العمر 82 عاما وهما من حجـاج قرعة بورسعيد، هذا بالإضافة إلى تقديم 3 تذاكر مخفضة بقيمة 50% وهم نادية إمام عبد الرحيم- زينب عبد العزيز ابراهيم- مملكة صابر محمد، و10 قسائم وزن إضافي مجاني تم تقديمهم هدية من مصر للطيران إلى الفائزين في السحب العلني من الحجاج.