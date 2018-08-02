إريكسون يرفض تدريب المنتخب العراقي

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رفض المدرب السويدي المخضرم سفين جوران إريكسون عرضا لتدريب المنتخب العراقي لكرة القدم.

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس"، التقى إريكسون ومسوؤلو الاتحاد العراقي لكرة القدم في اسطنبول الاسبوع الماضي. ولكن بعد فترة من التفكير، رفض إريكسون تولي المسؤولية الفنية للفريق.

ويستعد المنتخب العراقي للمشاركة في كأس آسيا لكرة القدم والتصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022.

ويبدو أن إريكسون /70 عاما/، المدرب السابق للمنتخب الإنجليزي، يركز حاليا على العرض المقدم له لتدريب منتخب الكاميرون.

وتولى إريكسون تدريب منتخب إنجلترا بين عامي 2001 و2006 وصعد به لدور الثمانية لكأس العالم مرتين.

و أشرف إريكسون على تدريب المنتخب السويدي ودرب منتخب المكسيك، كما صعد بمنتخب كوت ديفوار لمونديال جنوب افريقيا 2010.