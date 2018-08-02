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تعرف على تشكيل الأهلي لمواجهة الإسماعيلي

عمرو فهمي
نشر فى : الخميس 2 أغسطس 2018 - 8:17 م | آخر تحديث : الخميس 2 أغسطس 2018 - 8:17 م

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة الإسماعيلي التي تقام في التاسعة مساء اليوم الخميس، على ملعب السلام، ضمن الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

ويدخل الأهلي المباراة وسط العديد من الغيابات بسبب الإصابة، حيث يغيب عن صفوفه الرباعي أحمد فتحي ووليد سليمان وحسام عاشور وجونيور أجايي.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول وساليف كوليبالي وسعد الدين سمير ومحمد هاني.

خط الوسط: هشام محمد وعمرو السولية ومؤمن زكريا وإسلام محارب وناصر ماهر.

خط الهجوم: وليد أزارو.


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