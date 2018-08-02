بنس: تسلم رفات 55 جنديا أمريكيا من كوريا الشمالية «مناسبة تاريخية»

رحب نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس بإعادة رفات 55 جنديا أمريكيا قتلوا في الحرب الكورية، وذلك في حفل أقيم في هاواي الأربعاء، ووصف بنس ذلك بأنه "مناسبة تاريخية".



وتم تسليم الرفات الأسبوع الماضي، عقب التوصل إلى اتفاق في قمة سنغافورة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في 12 يونيو.



وقال بنس، في مراسم أقيمت في قاعدة بيرل هاربور-هيكام العسكرية: "البعض وصف الحرب الكورية بالحرب المنسية، لكن اليوم نثبت أن هؤلاء الأبطال لم ينسوا أبدا. واليوم يعود أبناؤنا إلى وطنهم".



وأقلت طائرة نقل تابعة للقوات الجوية الأمريكية رفات الجنود من مدينة وونسان الكورية الشمالية إلى قاعدة عسكرية أمريكية في كوريا الجنوبية يوم الجمعة.



وقتل نحو 33 ألف جندي أمريكي في الحرب الكورية (1950 – 1953) ولا يزال أكثر من ثمانية آلاف في عداد المفقودين.