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«الضرائب»: الوحدات غير تامة التشطيب ليست ملتزمة بدفع الضريبة

محمد عبد الجليل
نشر فى : الخميس 2 أغسطس 2018 - 6:43 ص | آخر تحديث : الخميس 2 أغسطس 2018 - 6:43 ص
قالت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن القانون حدد شروط دفع الضرائب العقارية عن الوحدات السكنية، وهي أن تكون تامة أو مشغولة، متابعة: «مبناخدش ضريبة على الهواء، والوحدة عشان تكون خاضعة للضريبة لازم تبقى تامة، أو مشغولة من دون إتمام».

وأكدت «حسين»، خلال لقائها مع برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أمس الأربعاء، أن الوحدات السكنية غير تامة التشطيب ليست ملتزمة بدفع الضرائب، مشيرة إلى وجود مشكلة في بعض نصوص قانون الضرائب العقارية، تحتاج إلى إعادة النظر فيها.

وأوضحت أن قانون الضريبة العقارية تقوم فلسفته على حصر، مستطردة أن تقييم الوحدات يتم وفقًا لأسعار السوق من قبل لجنة مشكلة، في حالة عدم تحديد القيمة الإيجارية.

ونفت صدور أي بيانات من مصلحة الضرائب تفيد بمصادرة الوحدة السكنية، في حالة عدم سداد الضريبة المستحقة، موضحة أنه سيتم تطبيق الإجراءات القانونية على المتأخرين عن السداد.

وتابعت: «لم يصدر من مصلحة الضرائب أي حجز على وحدة سكنية، ولدينا إمكانية تطبيق الغرامات قبل اللجوء إلى الحجز على الوحدات».


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