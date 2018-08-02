خطة زمنية لإنهاء أعمال لجان تقنين الأراضي بالسويس: حتى 20 فبراير 2019

عقد اللواء أحمد محمد حامد محافظ السويس، اجتماعا، بحضور اللواء طارق عبدالعظيم السكرتير العام للمحافظة، والمستشار فرحان الغمري المستشار القضائي لمحافظة السويس، وممثلي مديرية الأمن والقوات المسلحة؛ لمتابعة آخر الإجراءات التي تمت بلجان الفحص والمعاينة والتسعير لتقنين واسترداد أراضي الدولة.

حيث عرض مدير مركز المعلومات بالمحافظة تقريرا كاملا عن ما تم إنجازه من تلقي وإدخال الملفات وعددهم 6520 ملفا، وتحديد مواعيد انتهاء أعمال اللجان، ففي 20 أغسطس 2018 انتهاء أعمال لجنة الفحص، و20 يناير 2019 انتهاء أعمال لجنة التسعير، و20 فبراير 2019 انتهاء أعمال لجنة البت وانتهاء أعمال اللجان بالكامل.

وخلال الاجتماع، أكد المحافظ على مدير مركز المعلومات بالتواصل مع اللجنة العليا للتقنين واسترداد اراضي الدولة وطرح اي مشكلة تعوق اعمال اللجان.

كما عرض المستشار القضائي للمحافظة عدد من قرارات الإحالة للنيابة العامة، وعرض أيضا ما تم تحصيله من قيمة الأراضي المباعة بالمزادات السابقة.

وقرر المحافظ تحويل 17 حالة من المتقاعسين عن سداد المبالغ المستحقة عليهم من بيع أراضي المزادات السابقة إلى النيابة العامة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكلف المحافظ مدير الأملاك، بالاستمرار في حصر لملفات المزادات السابقة وقيمة المسدد منها والمحول للنيابة لعدم التسديد وكذلك عرض من الأملاك الزراعية للموقف الحالي لها وإدارة حماية أملاك الدولة خلال الأسبوع القادم.