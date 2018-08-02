يبدأ العرض المسرحي «ولاد البلد»، مساء اليوم الخميس، أولي لياليه على المسرح المكشوف بالفيوم، وذلك في مستهل جولة فنية جديدة.



يستمر العرض لمدة ثلاثة أيام على المسرح المكشوف يتجه بعدها إلى عدد من قرى محافظة الفيوم، وهي طامية، وسنورس، والعدوة، ونادي قارون، ويعرض ليلة عرض واحدة في كل منهم بالمجان، لتنتهي جولة العرض بالفيوم يوم 9 أغسطس.



وقال الفنان أشرف طلبة، مدير فرقة المسرح الحديث، إن عروض مسرحية «ولاد البلد» بالفيوم تأتي ضمن جولة للعرض بالوجه القبلي تتضمن أيضا محافظات الأقصر والبحر الأحمر خلال شهر أغسطس الجاري، وذلك في إطار مبادرة «قوافل مسرح المواجهة» والتي أطلقتها الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة في مايو الماضي، وهي المبادرة التي تهدف إلى مواجهة العنف والإرهاب، بالفن، لتشمل القرى والمدن الأكثر فقرا، بالتعاون بين البيت الفني للمسرح والهيئة العامة لقصور الثقافة، وإدارة البرامج الثقافية بوزارة الشباب والرياضة، وجمعيات المجتمع المدني بالمحافظات.



من جانبه، أعرب الفنان محمد الشرقاوي مخرج العرض عن سعادته بعودة تجوال العرض مرة أخرى بالمحافظات، وقال إن هذه الجولة تعتبر الجولة الثالثة للعرض بالوجه القبلي، وذلك بعد أن حققت الجولات السابقة للعرض نجاحا جماهيريا كبيرا خاصة في القري والنجوع، وهو ما يؤكد أن الجمهور متعطش للمسرح وللقيمة الفنية.



يذكر أن عرض «ولاد البلد» تأليف مصطفي سليم، وبطولة مجموعة من شباب الفنانين منهم أيمن بشاي، وائل مصطفى، محمد زيدان، آية جمال، شروق، ضحى محمد، رنا، إبراهيم طلبة، محمد صالح، عادل يوسف، أمير عز، أحمد مجدي، أمير الصم، محمود فتحي، ياسر رفاعي، تأليف موسيقي وألحان حازم الكفراوي، أزياء أميرة صابر، استعراضات فاروق جعفر، مادة فيلمية دنيا أمين وبيشوي شوقي، إخراج محمد الشرقاوي.