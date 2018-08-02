«الإسكان» تعلن تفاصيل كراسة شروط حجز 18590 وحدة إسكان اجتماعي حر تطرحها الأحد المقبل

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تفاصيل كراسة شروط حجز 18590 وحدة إسكان اجتماعي حر بمراحل الانتهاء من التنفيذ بمساحة تصل إلى 90 م2 (3 غرف + صالة - كاملة التشطيب) تطرحها الوزارة ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بالمحافظات والمدن الجديدة.

وقال مدبولي - في بيان للوزارة اليوم الخميس: "إنه سيتم سحب كراسات الشروط من مكاتب البريد في المدن والمراكز ابتداءً من يوم الأحد المقبل 5 أغسطس وحتى نهاية وقت التقديم، وسيتم تقديم استمارات بيانات الحجز الواردة بكراسة الشروط لحجز الوحدة وسداد مقدم جدية الحجز خلال الفترة من يوم الأحد 12 أغسطس وحتى يوم الأربعاء 5 سبتمبر المقبل".

وأضاف: "تتضمن الشروط العامة، أن يكون المتقدم للحجز شخصاً طبيعياً مصري الجنسية وألا يقل سنه عن 21 عاماً في تاريخ الحجز، وأن تكون له أهلية التصرف والتعاقد ويجوز التقدم للحجز لشخص بصفته ولياً طبيعياً على قاصر أو وصياً عليه بقرار وصاية، ويمكن الحجز للمتقدم شخصياً بموجب الرقم القومي، وكذا الحجز للقاصر بموجب الرقم القومي من واقع شهادة الميلاد".

وأوضح أن الوحدات السكنية المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكني فقط ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص في أي وقت تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة، وفي حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بهذا الشأن مع فسخ العقد وإلغاء التخصيص واسترداد الوحدة/الوحدات، واتخاذ جميع الإجراءات المترتبة على فسخ العقد طبقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن دون تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي أو دون اعتراض الراسي عليه الوحدة حالياً أو مستقبلاً، حيث إنه تم تحديد أسعار بيع الوحدات للاستخدام السكني فقط.

من جهتها، قالت مي عبدالحميد المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري: "يعتبر الإعلان وكراسة الشروط جزءا لا يتجزأ من عقد البيع ومكملين لأحكامه، كما يعتبر قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم (93) لسنة 2018، قانون التمويل العقاري رقم (148) لسنة 2001 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وقانون البناء الموحد رقم (119) لسنة 2008 وشروط الحجز المعتمدة من مجلس الوزراء جزءا لا يتجزأ من شروط الحصول على وحدة سكنية بالمشروع (محور البيع الحر) ومُكملة ومتممة للاشتراطات الواردة بكراسة الشروط فيما لم يرد به نص فيها".

وأضافت عبد الحميد: "أنه في حالة مخالفة أي من الشروط والالتزامات المنصوص عليها بكراسة الشروط، يكون المتقدم مسئولاً جنائياً ومدنيا ويحق للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة/الوحدات وفسخ العقد دون الحاجة إلى إنذار أو استصدار حكم قضائي، واتخاذ جميع الإجراءات المترتبة على فسخ العقد طبقاً للقواعد القانونية المعمول بها في هذا الشأن لحفظ حقوقها، مع تطبيق بنود قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وقانون التمويل العقاري وتعديلاتهما"، لافتة إلى أن الوحدات السكنية محل الإعلان لا تستفيد بأي دعم من الدولة وليس لها حصة في الأرض.

ولفتت إلى أن شروط الحجز تتضمن ما يلي (الالتزام بتقديم المستندات المطلوبة من المتقدم عند (الحجز + التعاقد) بحيث لن يُلتفت إلى أية مستندات ترد غير مستوفاه أو عن غير طريق البوابة الإلكترونية الخاصة بالصندوق أو بعد موعد التقديم، ولن يتم إبرام عقد البيع بدون تقديم نسخة إضافية من تلك المستندات تتضمن أصل استمارة/استمارات الحجز، ويحق للمُتقدم أو الأسرة (الزوج/الزوجة) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في كل من المدن الجديدة والمحافظات بالإعلان الواحد.

وأشارت عبد الحميد إلى أن المُتقدم يلتزم بسداد مبلغ 30 ألف جنيه كمقدم جدية حجز مع شراء كراسة الشروط المتضمنة استمارة الحجز لكل وحدة سكنية يرغب المواطن في حجزها على حدة وبشكل منفرد وذلك بمبلغ 150 جنيها لكل كراسة (لا تُرد) ويمكن استرداد وسحب مقدم جدية الحجز فقط بعد انقضاء أسبوع من غلق باب الحجز وحتي موعد التعاقد، حيث يتم خصم 1% مصاريف إدارية من إجمالي ثمن الوحدة/الوحدات التي كان مطلوبا شراؤها وذلك فقط في حالة أنه تم بالفعل اختيار وحدة/وحدات على الموقع الإلكترونى للصندوق بهذا الإعلان ويتم التعاقد خلال 60 يوماً بعد إغلاق باب الحجز.

وتابعت: "أنه في حالة التأخر في سداد باقي ثمن الوحدة عن الموعد المقرر يتم احتساب غرامة تأخير تعادل سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي وقت السداد وذلك من قيمة المبالغ المتأخرة من تاريخ استحقاقها وحتى تاريخ سدادها بحد أقصى 3 أشهر تأخير عن الموعد المقرر للسداد، حيث إن تقدم العميل لحجز الوحدة/الوحدات وسداده لمقدم الحجز بمثابة إقرار منه بأنه قد اطلع على جميع الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات المُبينة تفصيلياً بكراسة الشروط ووافق عليها موافقة نهائية غير قابلة للإلغاء".

وفيما يتعلق بأسلوب الحجز، قالت مي عبد الحميد: "يتم التقديم عن طريق البوابة الإلكترونية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على الموقع (www.mff.gov.eg)، حيث سيقوم العمل باتباع الخطوات التالية (ملء استمارة الحجز للوحدة السكنية (المرفقة بكراسة الشروط) بخط واضح، وإرفاق إيصال شراء الكراسة، وإيصال سداد مقدم الحجز إضافة للمستندات التالية (استمارة/استمارات حجز الوحدة/الوحدات "حسب عدد الوحدات المُراد حجزها" بعد استيفائها وتوقيعها - صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجة "سارية" - صورة من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة "وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة وشهادات ميلاد الأبناء رقم قومي مميكنة" - إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي "كهرباء، غاز، مياه")، وذلك بملف واحد بصيغة (pdf) حتى لو تعددت الوحدات التي تم حجزها لتحميلها على الموقع)".

وأوضحت أنه يتم تحميل المستندات على موقع البوابة الإلكترونية وفقاً للخطوات التالية: الدخول على الموقع الإلكتروني للصندوق (www.mff.gov.eg)؛ لإنشاء الحساب حيث يقوم مقدم الطلب بإنشاء حساب خاص به بالضغط على تسجيل من أعلى الصفحة الرئيسية على اليسار، ويقوم بملء استمارة/استمارات التسجيل ببياناته الأساسية، وبعد إنشاء الحساب تصل رسالة نصية (sms) لمقدم الطلب على رقم التليفون المحمول الذي قام بتسجيله على الموقع وتتضمن الرسالة رقماً كوديا يقوم مقدم الطلب بإدخاله على الموقع لإتمام عملية التسجيل.

وأضافت عبد الحميد: "أنه يتم الإطلاع على الوحدات المطروحة وأكوادها والشروط العامة للحجز من النماذج المتاحة على الموقع، وتحديد كود الوحدة المطلوبة علما بأن حجز الوحدة يتم عن طريق إدخال كود الوحدة أو أكواد الوحدات فى المكان المخصص لها أثناء ملء استمارة/استمارات الحجز للوحدة/ الوحدات السكنية على الموقع الإلكتروني ويقوم مقدم الطلب بالدخول على حسابه والقيام بإنشاء طلب الحصول على وحدة سكنية، حيث يبدأ بملء البيانات الخاصة به من بيانات شخصية وسكن والحالة الاجتماعية وبيانات الزوج/الزوجة - إن وجدت - بالإضافة إلى تحديد كود الوحدة/الوحدات السكنية بالمدن التي يرغب في التقدم إليها والمطروحة بالإعلان ويقوم مقدم الطلب بإرفاق المستندات السابق ذكرها بملف واحد بصيغة (pdf) حتي لو تعددت الوحدات التي تم حجزها، وبعد الانتهاء من رفع جميع المستندات ملف (pdf) واحد حتى لو تعددت الوحدات التي تم حجزها، يتم نقل مقدم الطلب إلى صفحته الشخصية مع إظهار رسالة (تم حجز الوحدة/الوحدات المطلوبة بنجاح)، علما بأنه تم إعداد فيديو توضيحي على الموقع الإلكتروني المخصص للحجز؛ لتيسير خطوات الحجز الإلكتروني حيث يوضح الفيديو الخطوات كلها تباعا".

وبشأن أسلوب السداد، لفتت إلى أن أسعار بيع الوحدات تتحدد وفقا للبيان الموضح بكراسة الشروط ويتم سداد مبلغ 30 ألف جنيه كمقدم جدية حجز لكل وحدة يُراد حجزها، وذلك لحساب صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي في أي مكتب بريد مُميكن بجميع محافظات الجمهورية، ويتم سداد باقي إجمالي ثمن الوحدة طبقاً لأحد البديلين، البديل الأول: السداد الفوري نقداً بعد غلق الحجز بدون احتساب فائدة بأي من مكاتب البريد المُميكنة، والبديل الثاني: السداد بالتقسيط مع احتساب فائدة بأي من مكاتب البريد المميكنة وذلك كما يلي: سداد دفعة استلام عند التعاقد لاستكمال مقدم الوحدة السكنية إلى 30% من إجمالي ثمن الوحدة السكنية وسداد باقي ثمن الوحدة السكنية على دفعات ربع سنوية متساوية لمدة 36 شهراً (3 سنوات) بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي المصري، وذلك على النحو المبين ببيان أسعار الوحدات المطروحة بكراسة الشروط ويستحق القسط الأول بعد انقضاء 3 أشهر من تاريخ التعاقد على أن يتم تقديم شيكات آجلة بها قبل التعاقد.

وأشارت مي عبد الحميد إلى أنه في حالة التأخر في السداد عن المواعيد المُقررة، يتم احتساب غرامة تأخير تعادل سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي وقت السداد وذلك من قيمة القسط المتأخر من تاريخ استحقاقه وحتى تاريخ سداده، وفي حالة التأخر عن سداد قسطين متتاليين يتم فسخ العقد واتخاذ الإجراءات السابق ذكرها ويمكن استرداد أصل الشيكات الآجلة مرحلياً بعد التأكد من سداد القسط/الأقساط بغرامة التأخير إن وجدت، ويتم سداد قيمة 5% من إجمالي سعر الوحدة كوديعة صيانة عند التعاقد بأي من مكاتب البريد المميكنة، وذلك بغض النظر عن البديل المستخدم في سداد باقي ثمن الوحدة، ويقوم الصندوق بتوجيه تلك الوديعة وعائدها بمعرفته لأغراض الصيانة لتظل الوحدات السكنية المُباعة صالحة للاستخدام أطول فترة ممكنة، ويظل مشروع الإسكان الاجتماعي الكائن به تلك الوحدات محتفظاً بمظهره ونسقه الحضاري المعماري، هذا بخلاف التزام المشتري بالانضمام إلى اتحاد مُلاك الشاغلين مع الالتزام بقراراته وبجميع التكاليف والأعباء التي يُقررها الاتحاد على أعضائه طبقا لأحكام القوانين المنظمة في هذا الشأن.

وتابعت أنه لا يمكن إتمام وإنهاء الحجز (اختيار الوحدات أو الوحدة السكنية بالموقع الإلكتروني) إلا بعد سداد مبلغ مقدم جدية الحجز وثمن شراء كراسة الشروط على حسب عدد الوحدات المطلوب حجزها بمكاتب البريد المصري المميكن، ولا يمكن حجز أكثر من وحدة سكنية بذات المبلغ المدفوع لمقدم جدية الحجز وبنفس كراسة الشروط الواحدة، وذات رقم استمارة الحجز، وفي حالة الرغبة في حجز أكثر من وحدة سكنية، يلزم سداد مبالغ مقدمات جدية الحجز، وشراء كراسة الشروط لكل وحدة بشكل مُنفرد، لتكون مساوية لعدد الوحدات المراد حجزها بإيصالات منفصلة لكل وحدة سكنية يرغب المواطن بحجزها، ويُمكن تعديل رغبة الحجز بالموقع الإلكتروني لذات المبلغ المدفوع لمقدم جدية الحجز وذلك خلال فترة الإعلان.

وبدوره، أكد نائب المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري المهندس صلاح حسن ضرورة الدخول والتقديم لحجز الوحدات المطلوب شراؤها بالبوابة الإلكترونية فور سداد مبلغ مقدم جدية الحجز وذلك قبل انتهاء الوحدات المُتاحة على البوابة الإلكترونية، ويتم تأكيد التخصيص آلياً وفقاً للوحدات السكنية المُختارة سابقاً على البوابة الإلكترونية للمشروع بحيث سيتم التعاقد والتسليم وفقاً لأسبقية التقدم والحجز على الموقع الإلكتروني.

وقال حسن: "إن التخصيص شخصي ولا يجوز للعميل استبدال أو تغيير الوحدة السكنية مع عميل آخر، ويتم التعاقد بجهاز المدينة الجديدة / مديرية الإسكان بالمحافظة محل الوحدة المحجوزة، حيث يتعاقد جهاز المدينة/مديرية الإسكان بالمحافظة نيابة عن المالك (صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي) ويتم إلغاء التخصيص في الحالات التالية: (عدم استكمال سداد باقي ثمن الوحدة/الوحدات السكنية أو وديعة الصيانة قبل التعاقد وفقاً لأحد البديلين المُتاحين، ومن ثم سـحب الوحدة/الوحدات المخصصة للعميل، أو عدم التعاقد أو استلام المُتقدم الوحدة السكنية بعد التعاقد خلال الفترة المُحددة الواردة ضمن شروط الحجز بكراسة الشروط أو عدم الالتزام والمخالفة لأي شرط/ بند من الشروط/ البنود الواردة بالإعلان وكراسة الشروط، أو بناءً على طلب المُخصص له الوحدة)".

وفيما يتعلق بأسعار الوحدات المطروحة للحجز شاملة وديعة الصيانة وأماكنها بالمحافظات، أوضح أنها كالتالي (في محافظة القاهرة 168 وحدة بمدينة القاهرة الجديدة سعر الوحدة بالدور المتكرر 444906 جنيهات، وبالدورين الأرضي والأخير 431865 جنيها، في محافظة الإسكندرية، 1732 وحدة بمدينة برج العرب الجديدة سعر الوحدة بالدور المتكرر 320261 جنيها وبالدورين الأرضي والأخير 310905 جنيهات، في محافظة الفيوم، (903 وحدات بطامية سعر الوحدة بالدور المتكرر 236250 جنيها وبالدورين الأرضي والأخير 220500 جنيه، 1140 وحدة بهوارة سعر الوحدة بالدور المتكرر 220500 جنيه وبالدورين الأرضي والأخير 204750 جنيها)".

وفي محافظة المنيا 437 وحدة بمطاي سعر الوحدة بالدور المتكرر 252 ألف جنيه وبالدورين الأرضي والأخير 236250 جنيها، وفي محافظة أسيوط (2145 وحدة بمدينة أسيوط الجديدة سعر الوحدة بالدور المتكرر 323663 جنيها وبالدورين الأرضي والأخير 314213 جنيها، 285 وحدة بأبنوب سعر الوحدة بالدور المتكرر 262500 جنيه وبالدورين الأرضي والأخير 231 ألف جنيه، 407 وحدات بساحل سليم سعر الوحدة بالدور المتكرر 241500 جنيه وبالدورين الأرضي والأخير 210 آلاف جنيه، 803 وحدات بمنقباد سعر الوحدة بالدور المتكرر 262500 جنيه وبالدورين الأرضي والأخير 231 ألف جنيه، 432 وحدة بالبداري سعر الوحدة بالدور المتكرر 241500 جنيه وبالدورين الأرضي والأخير 210 آلاف جنيه).

وفي محافظة سوهاج، (1100 وحدة بمدينة سوهاج الجديدة سعر الوحدة بالدور المتكرر 323663 جنيها وبالدورين الأرضي والأخير 314213 جنيها، 900 وحدة بحي الكوثر سعر الوحدة بالدور المتكرر 236250 جنيها وبالدورين الأرضي والأخير 215250 جنيها)، في محافظة قنا، 405 وحدات بمدينة قنا الجديدة سعر الوحدة بالدور المتكرر 316859 جنيها وبالدورين الأرضي والأخير 307598 جنيها، في محافظة الأقصر، 4229 وحدة بمدينة طيبة الجديدة سعر الوحدة بالدور المتكرر 316859 جنيها وبالدورين الأرضي والأخير 307598 جنيها، في محافظة أسوان، 910 وحدات بكوم أمبو سعر الوحدة بالدور المتكرر 262500 جنيه وبالدورين الأرضي والأخير 236250 جنيها، في محافظة البحر الأحمر، (86 وحدة بالقصير سعر الوحدة بالدور المتكرر 315 ألف جنيه وبالدورين الأرضي والأخير 304500 جنيه، 142 وحدة بمرسى علم سعر الوحدة بالدور المتكرر 336 ألف جنيه وبالدورين الأرضي والأخير 315 ألف جنيه).

وفي محافظة مطروح، 333 وحدة بالحمام سعر الوحدة بالدور المتكرر 262500 جنيه وبالدورين الأرضي والأخير 220500 جنيه، 65 وحدة بسيدي عبدالرحمن سعر الوحدة بالدور المتكرر 315 ألف جنيه وبالدورين الأرضي والأخير 304500 جنيه)، وفي محافظة البحيرة 1968 وحدة بوادي النطرون سعر الوحدة بالدور المتكرر 262500 جنيه وبالدورين الأرضي والأخير 231 ألف جنيه.