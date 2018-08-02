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انتعاش السياحة في أسوان بعد استقبال 26 باخرة خلال 3 أيام

أسوان- حمادة بعزق
نشر فى : الخميس 2 أغسطس 2018 - 3:51 م | آخر تحديث : الخميس 2 أغسطس 2018 - 3:51 م

شهدت محافظة أسوان، حالة انتعاش ملحوظ للسياحية، وذلك بعد استقبال مراسي المحافظة 26 باخرة سياحية على مدار 3 أيام متوالية.

وقال مصدر بغرف شركات السياحة، إن البواخر كانت تحمل جنسيات مختلفة وأغلبها من الصين والأسبان والألمان والأمريكان والإيطاليين.

وزارت الأفواج السياحية، عدد من المعالم الأثرية داخل المحافظة منها معبد أدفو وكوم أمبو وفيلة والمسلة الناقصة، كما تجولت الأفواج السياحية بشوارع أسوان.

يُذكر أن محافظة أسوان استقبلت منذ أيام أول رحلة طيران شارتر قادمة من مطار مدريد بإسبانيا إلى مطار أسوان بعد توقف دام 9 سنوات.


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