واشنطن تهدد بزيادة نسبة الرسوم على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار

قال الممثل التجاري الأمريكي، روبرت لايتهايزر، الأربعاء إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمره بأن يدرس زيادة مستوى الرسوم الإضافية المقترحة على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار من 10% إلى 25%.



وأضاف لايتهايزر، في بيان، أن الرسوم الأعلى ستطبق على قائمة مقترحة من المنتجات التي تم الإعلان عنها في 10 يوليو.



ووعدت بكين في وقت سابق أمس الأربعاء بالرد على ما أعلنته واشنطن.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينج شوانج إن "ضغوط الولايات المتحدة وابتزازها لن ينجحان.. إذا تبنت الولايات المتحدة إجراءات إضافية، فإن الصين ستقاوم حتمًا".



وقال بيان لايتهايزر إن إدارة ترامب تواصل حث الصين على وقف ممارساتها "غير العادلة"، وفتح سوقها والانخراط في منافسة حقيقية في السوق.



ويرى مراقبون أن هذه التطورات تشير إلى إمكانية استمرار التوترات التجارية بين الجانبين دون نهاية لها في الأفق.