ريال مدريد يحدد سعر خيالي لبيع مودريتش

حدد فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، سعر خيالي من أجل التخلي عن لاعب وسط الفريق لوكا مودريتش، بـ750 مليون يورو.

ووفقًا لصحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية ، فإن تصريحات بيريز جائت ردًا على عرض إنتر ميلان، والذي يرغب في ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

الجدير بالذكر أن إدارة إنترناسيونالي، أجرت اتصالات مبدئية مع وكلاء مودريتش، ووفقًا لتقارير صحفية سابقة فإن اللاعب قد رحب بالانتقال إلى الجانب الإيطالي، ولكن إدارة الملكي ترفض التفريط في اللاعب بسهولة مع رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس مطلع الشهر الماضي.