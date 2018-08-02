السعيد يواصل التأهيل بمعسكر أهلي جدة بالنمسا

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واصل عبدالله السعيد لاعب أهلي جدة، برنامجه التأهيلي بمعسكر الفريق والذي يقام بالنمسا، ضمن استعداداته لمنافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وقام السعيد و عبدالله هوساوي بالجري حول المضمار ضمن البرنامج التأهليلي المعد لهما تمهيدًا للمشاركة في التدريبات الجماعية.

من جانب أخر خضع محمد عبد الشافي مع باقي لاعبي الفريق لتمارين لياقة مكثفة ومران التحكم بالكرة والتمرير السريع بالإضافة إلى الدوران حول المضمار.

وقام بابلو جويدي المدير الفني للفريق بتطبيق عدد من الجمل الفنية والتكتيكية من خلال المناورة التي أجراها على كامل الملعب.

وجاء ذلك ضمن استعدادات أهلي جدة لانطلاق منافسات الدوري السعودي للمحترفين، والذي يفتتحه بمواجهة التعاون يوم السبت 1 سبتمبر.