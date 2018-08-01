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إيمي سالم تكشف حقيقة «السجادة» التي أثارت غضب متابعيها

كتبت - أصيلة فايق:
نشر فى : الخميس 2 أغسطس 2018 - 5:18 م | آخر تحديث : الخميس 2 أغسطس 2018 - 5:21 م

أثارت الفنان إيمي سالم الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بنشر صورة على حسابها بموقع "إنستجرام" تجلس على سجادة تشبه المخصصة للصلاة، بملابس تقليدية رأى البعض أنها غير محتشمة ولا تناسب مقام الصلاة، الأمر الذي أثار حفيظة متابعيها، وعرضها لهجوم شديد، وصل في بعض الأحيان إلى السب والقف، ما دفعها إلى مسح التعليقات وإغلاق "البوست"، حتى لا يتمكن أحد من الهجوم عليها مرة أخرى.

ومع تزايد شدة الهجوم اضطرت إيمي، لتوضيح حقيقة الصورة، حيث أكدت لمتابعيها عبر "إنستا ستوري"، أن هذه سجادة أتت بها من معبد للهندوس، وليس سجادة صلاة للمسلمين، موجهة حديثها لمن هاجمها قائلة: "عشان المحترمين اللي على خلق اللي بيشتموني اني قاعدة (كات)، لو غيران قوي علي سجادة الصلاة، أقل حاجه اعمل أخلاق دينك اللي انت أساس تشويهه بالفاظك اللي بتدي انك أبعد ما يكون عن الدين".

وختمت إيمي كلامها موضحه الفرق بين سجادة الصلاة والسجادة التي كانت تجلس عليها قائلة "اللي في الصورة تحت هي سجادة الصلاة".

يذكر أن إيمي سالم تعود للغناء بعد غياب دام 8 سنوات، وطرحت أغنيتها المصورة "هو انت لسه شوفت حاجه"، التي قدمتها بفكرة مبسطة، ذلك عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب.

 


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