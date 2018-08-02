ترامب يشكر كيم على إعادة رفات الجنود الأمريكيين

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن شكره للزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون لوفائه بوعده وإرسال رفات جنود أمريكيين قتلوا في الحرب الكورية إلى الولايات المتحدة.



وكتب ترامب، في تغريدة له على حسابه الشخصي على (تويتر)ن اليوم الخميس (ليل الأربعاء/الخميس بالتوقيت المحلي): "شكرا للرئيس كيم جونج أون للوفاء بكلمتك وبدء عملية إرسال رفات أحبائنا المفقودين (الجنود)، لست مندهشا لقيامك بهذا العمل الطيب. كما أشكرك على خطابك اللطيف، وأتطلع للقائك قريبا".



وكان نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس رحب بإعادة رفات 55 جنديا أمريكيا قتلوا في الحرب الكورية، وذلك في حفل أقيم في هاواي الأربعاء، ووصف بنس ذلك بأنه "مناسبة تاريخية".



وتم تسليم الرفات الأسبوع الماضي، عقب التوصل إلى اتفاق في قمة سنغافورة بين الرئيس الأمريكي والزعيم الكوري الشمالي في 12 يونيو.



وأقلت طائرة نقل تابعة للقوات الجوية الأمريكية رفات الجنود من مدينة وونسان الكورية الشمالية إلى قاعدة عسكرية أمريكية في كوريا الجنوبية يوم الجمعة.



وقتل نحو 33 ألف جندي أمريكي في الحرب الكورية (1950 – 1953) ولا يزال أكثر من ثمانية آلاف في عداد المفقودين.