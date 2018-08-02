«التنظيم والإدارة» يعلن موافقة «الوزراء» على مد إجازات العاملين بالخارج

أعلن رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، الدكتور صالح الشيخ، موافقة مجلس الوزراء على قرار مد إجازات العاملين فى الخارج .

وأوضح الشيخ فى بيان له، أن هذا القرار هو ثمرة تعاون وتنسيق بين كلاً من وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، ووزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

وشدد رئيس الجهاز، على ضرورة حرص الدولة على التيسير على العاملين فى الخارج ومراعاة مصالحهم وتلبية احتياجاتهم، مع الوضع فى الاعتبار المصلحة العامة للبلاد، مؤكداً أن قرار تمديد الإجازات يعطى فرصة لهم للعمل باطمئنان والمساهمة بإيجابية فى رسم صورة قومية عن المواطن المصرى والدولة المصرية.