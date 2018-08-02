أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن شكره للزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون لوفائه بوعده وإرسال رفات جنود أمريكيين قتلوا في الحرب الكورية إلى الولايات المتحدة.

وكتب ترامب في تغريدة له على حسابه الشخصي على (تويتر) اليوم الخميس: "شكرا للرئيس كيم جونج أون للوفاء بكلمتك، وبدء عملية إرسال رفات أحبائنا المفقودين (الجنود)!، لست مندهشا لقيامك بهذا العمل الطيب. كما أشكرك على خطابك اللطيف، وأتطلع للقائك قريبا".

ولم يتضح متى سيلتقي ترامب وكيم مرة أخرى.

وقالت وسائل الإعلام الكورية الشمالية، عقب قمة الرئيسين التي انعقدت في يونيو في سنغافورة، إن كيم قبل دعوة من ترامب لزيارة الولايات المتحدة، فيما قال ترامب إن كيم سوف يتلقى دعوة "بالتأكيد" إلى البيت الأبيض في وقت ما.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز اليوم: "إن المراسلات المستمرة بين الزعيمين تهدف إلى متابعة اجتماعهما في سنغافورة، والمضي قدما في الوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها في البيان المشترك بين الولايات المتحدة وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية".

وكان نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس رحب بإعادة رفات 55 جنديا أمريكيا قتلوا في الحرب الكورية، وذلك في حفل أقيم في هاواي الأربعاء ، ووصف بنس ذلك بأنه "مناسبة تاريخية".

وتم تسليم الرفات الأسبوع الماضي، عقب التوصل إلى اتفاق في قمة سنغافورة بين الرئيس الأمريكي والزعيم الكوري الشمالي في 12 يونيو.

وقال بنس في مراسم أقيمت في قاعدة بيرل هاربور-هيكام العسكرية: "البعض وصف الحرب الكورية بالحرب المنسية، لكن اليوم نثبت أن هؤلاء الأبطال لم ينسوا أبدا. واليوم يعود أبناؤنا إلى وطنهم".

وأقلت طائرة نقل تابعة للقوات الجوية الأمريكية رفات الجنود من مدينة وونسان الكورية الشمالية إلى قاعدة عسكرية أمريكية في كوريا الجنوبية يوم الجمعة.

ومن المقرر أن يفحص خبراء الطب الشرعي العسكريون رفات الجنود في محاولة للتعرف على هوياتهم.

وقتل نحو 33 ألف جندي أمريكي في الحرب الكورية (1950 – 1953) ولا يزال أكثر من ثمانية آلاف في عداد المفقودين.