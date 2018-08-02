اللجنة الميدانية لتموين المنيا تتابع إجراءات إضافة المواليد

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تابعت اللجنة الميدانية لمديرية التموين بالمنيا، عملية تسجيل طلبات المواطنين في اليوم الأول لإضافة المواليد على البطاقات التموينية، وتفقد الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين عددا من مكاتب التموين؛ لمتابعة تسجيل الطلبات والتي تستمر على مدار ثلاثة أشهر.

وتابع وكيل الوزارة، سير العمل بالمكاتب التموينية واستقبال المواطنين الراغبين في تسجيل طلبات إضافة المواليد، موجها بتذليل العقبات والصعوبات التي تواجه كافة المكاتب التموينية.

وأكد انتظام العمل بجميع المكاتب وتم الإعلان عن الإجراءات والمستندات المطلوبة والمواعيد المعلن عنها بالجدول الزمني كما تم الرد على كافة تساؤلات المواطنين حتى نخرج بمنظومة مشرفة وتقديم خدمة تموينية تليق بالمواطن.