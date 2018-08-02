«القليوبية»: الكشف على 4600 مواطن في قافلة طبية بقرى طوخ

أعلن اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، عن تنظيم قوافل طبية علاجية مجانية تابعة لمديرية الصحة تجوب المناطق البعيدة المحرومة بقرى طوخ خلال شهر يوليو الماضي، مشيرا إلى أن القوافل نجحت في الكشف على 4600 مواطن وصرف الأدوية اللازمة.

ولفت المحافظ، في بيان صحفي اليوم، إلى استمرار تنظيم القوافل أيضا خلال شهر أغسطس الجاري؛ بهدف توعية وتثقيف المرضى بجميع الأمراض المزمنة، فضلا عن إصدار قرارات علاج وزارية على نفقة الدولة للمرضى غير القادرين على تحمل نفقات علاجهم، والذين هم خارج مظلة التأمين الصحي.

وأكد «عشماوي»، أن القوافل الطبية تقوم بتوقيع الكشف الطبي على المواطنين، وتقدم العلاج بالمجان وتستهدف الوصول إلى المناطق البعيدة والمحرومة من الخدمات الصحية، مشيرا إلى أن القافله تضم جميع التخصصات، بالإضافة إلى معمل للتحاليل وتحويل الحالات العاجلة إلى المستشفى عن طريق سيارة إسعاف مجهزة من خلال خدمة ربط مع جميع مستشفيات المحافظة.