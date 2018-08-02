أعلنت شركة "بي.إم.دبليو" الألمانية للسيارات الفارهة، اليوم الخميس، تراجع صافي أرباحها خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 6.1% إلى 2.082 مليار يورو مقابل 2.217 مليار يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وتراجعت أرباح الشركة قبل حساب الضرائب والفوائد خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 6.3% سنويا إلى 2.746 مليار يورو بسبب زيادة نفقات الأبحاث والتطوير، كما تراجع هامش الأرباح قبل حساب الضرائب إلى 11.5% مقابل 11.9% في العام الماضي، في حين ظل الهامش أعلى من المستهدف وهو 10%.

وبلغ إجمالي إيرادات "بي.إم.دبليو" خلال الربع الثاني من العام الحالي 25.023 مليار يورو بانخفاض نسبته 2.9% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

في المقابل ارتفع حجم مبيعات الشركة خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 0.7% سنويا إلى 637878 سيارة مقابل 633582 سيارة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

في الوقت نفسه أبقت الشركة على أهدافها للعام الحالي ككل، حيث تتوقع نموا طفيفا في مبيعات وإيرادات العام لتسجل رقما قياسيا جديدا، كما تتوقع استمرار هامش الأرباح في الحدود المستهدفة التي تتراوح بين 8% و10%.