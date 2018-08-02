غرفة القاهرة: الإنتاج المحلي من الأجهزة الكهربائية يغطي 95% من السوق

قال أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إن استيراد الأجهزة الكهربائية أصبح أقل من ذي قبل، نتيجة تغطية الإنتاج المحلي لحوالي 95% من السوق المصري.



وأضاف رئيس شعبة «الأدوات المنزلية»، خلال لقائه ببرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «TEN»، مساء الأربعاء، أنه يتم تجميع مكونات الأجهزة محليًا لا صناعتها، معربًا عن أمنياته بزيادة نسبة المكونات المصرية داخل هذه المنتجات إلى 45%.



فيما يتعلق بالأدوات المنزلية، أوضح أن السوق المصري مُغطى بالألمونيوم والزجاج فقط، أما باقي الأصناف الزجاج الحراري، الأركوبال، الأركوبيركس، يتم استيرادها من الخارج، مشيرًا وجود فجوة كبيرة بين الاحتياج المحلي من البورسلين وإجمالي الإنتاج.



وتابع أن مصر تحتاج من البورسلين 10 آلاف طن شهريًا، لكنها لا تنتج سوى 1600 طن فقط، لذلك يتم سد هذه الفجوة عن طريق الاستيراد، معقبًا: «هناك معوقات تعيق الاستيراد، أدى إلى ظهور التهريب، منها قرار رقم 43 لسنة 2016، الذي ينص على تسجيل المصانع المؤهلة للتصدير لمصر، لكنه حتى الآن لم يُسجل من المصانع التي تقدمت للتسجيل سوى من 15 إلى 20% فقط».



