دراسة: التغطية الإعلامية للانتحار يزيد من وقوعه

أكدت دراسة أعدها فريق من الباحثين أن أسلوب تغطية وسائل الإعلام لحالات الانتحار ربما تؤثر على آخرين، حتى أنهم قد يقدموا على انتحار مماثل.

وقال آيال شافر، أستاذ الطب النفسى بجامعة تورونتو،: «لا نمانع فى تغطية حوادث الانتحار، لكننا نعلم أن جوانب معينة من التغطية ربنا يكون لها أثر كبير على عدوى الانتحار، ولقد ظهر هذا وسط مجموعة مختلفة فى العديد من البلدان».

وحلل فريق دولى من الباحثين بين تقارير الصحف وأنماط الانتحار، على مدى 4 أعوام، لمعرفة ما إذا كان أسلوب التغطية ربما يسفر إلى وقائع انتحار مماثلة.

وشدد شافر على ضرورة إدراك أن خصائص معينة فى القصص المنشورة ربما تكون سببا فى خفض أو زيادة احتمالات محاولة الآخرين قتل أنفسهم بعد ذلك.

«عندما يربط المرء نفسه ببطل قصة (الانتحار) فإنه ربما يرى نفسه يسير فى الطريق ذاته.. لذلك نأمل أن تظهر القصص تلك الوفيات على أنها فرص ضائعة، وأن المنتحر ما كان ليموت لو قُدمت له يد المساعدة»، شافر مفسرًا سبب رفضه لتناول قصص الانتحار بطريقة تدفع شخص آخر إلى الإقدام على الانتحار.

وأضاف شافر: «تؤثر التغطية الإعلامية فى معدلات الانتحار بما يتراوح بين 1 و2 فى المائة وبحسبة سريعة، نرى أن 800 ألف شخص تقريبا يموتون عن طريق الانتحار سنويا. وإحداث فارق بنسبة تتراوح بين 1 و2 فى المائة يعنى إنقاذ حياة ما يتراوح بين 8 آلاف و16 ألف شخص».

كما حصل فريق شافر على قائمة بالأشخاص المنتحرين فى تورونتو فى الفترة من أول يناير 2011 و31 ديسمبر 2014.

وتقول رويترز إن شافر وزملاءه يأملون فى إقناع المزيد من الصحفيين بتناول قصص الانتحار بمزيد من الحرص.

ونشر البحث فى دورية الجمعية الطبية الكندية، وجمع الباحثون التقارير المطبوعة والمنشورة على الإنترنت فى مدينة تورونتو بين عامى 2011 و2014.

وبلغ عدد التقارير التى ركزت بالأساس على وقائع الانتحار 6367 قصة، صادرة عن 12 مؤسسة صحفية كندية كبرى، فضلا عن صحيفة أمريكية واحدة واسعة الانتشار فى تورونتو وهى صحيفة نيويورك تايمز.

وعمل الباحثون بعد ذلك على الربط بين خصائص معينة فى بعض قصص الانتحار وزيادة حالات قتل النفس خلال الأسبوع التالى للنشر.

ومن بين العوامل التى توصل الباحثون إلى أنها قد تتسبب فى زيادة عدد حالات الانتحار ذكر وسيلة الانتحار فى عنوان القصة الصحفية، والحديث عن شدة فتك الانتحار بالأسلحة النارية، وسرد تفاصيل كثيرة عن وسيلة الانتحار، ونشر تصريحات تجعل الانتحار يبدو أمرا حتميا.