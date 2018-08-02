الشقيقان زفيريف يلتقيان بعضهما البعض في بطولة سيتي المفتوحة للتنس

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تأهل الألماني ألكسندر زفيريف، مساء الأربعاء (صباح الخميس بتوقيت جرينتش) إلى دور الستة عشر لبطولة سيتي المفتوحة المقامة بواشنطن ليواجه شقيقه ميشا.

وتغلب المصنف الثالث على العالم زفيريف /21 عاما/ على التونسي مالك الجزيري 6 / 2 و6 / 1، في مباراته الافتتاحية بالبطولة ذات الـ500 نقطة بعدما تأخرت المباراة بسبب هطول الأمطار.

كما تغلب شقيقه ميشا /30 عاما/ على الأمريكي تيم سميتشك 6 / 2 و7 / 6. ولم يخض أي من الشقيقين مباراة الدور الأول.

وقال ألكسندر زفيريف عن مباراته المقبلة :" بالتأكيد ليست مجرد مباراة أخرى فحسب".

والتقى الشقيقان مرتين من قبل ولكن في مباريات تمهيدية، وفقا للرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين. وفاز ميشا بالمباراتين.

ومازح ألكسندر زفيريف الجميع في مؤتمر صحفي عندما قال إنه التقى ميشا في عدد قليل من المباريات في بطولة "ويمبلدون تخيلية" بالساحة الخلفية لمنزلهما عندما كانا صغارا.

ربما كان الاثنان يفضلان المواجهة بينهما في نهائيات بطولة سيتي المفتوحة، ولكنهما سيلتقيان في الدور الثالث للبطولة.

وقال زفيريف :"سنكون متحمسين للغاية لمواجهة بعضنا البعض. بالطبع، يريد كل منا الفوز".

وتمثل المباراة مواجهة بين المصنفين الأول والخامس عشر للبطولة. ويحتل الشقيق الأكبر المركز الثالث والأربعين في التصنيف العالمي.

ويلعب الشقيقان سويا في منافسات الزوجي ببطولة سيتي المفتوحة التي تقام على الملاعب الصلبة استعدادا للمشاركة في بطولة أمريكا المفتوحة.