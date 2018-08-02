قال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إن الشعبة اتفقت مع وزارة التموين خلال شهر يوليو الماضي على عودة توريد الأزر المحلي للوزارة، إلا أن التوريد تأجل للأول من أغسطس الجاري نظرًا لتوفيق المضارب والشركات لأحوالها وتجهيز التوريدات.

وأضاف «شحاتة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة في مصر»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الخميس، أن التوريد الفعلي بدأ منذ أسبوع بعد أيام من الاتفاق وحدوث تفاهم مع الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مشيرًا إلى توريد الأرز المحلي المعبأ بسعر 7.5 جنيهات للكيلو، أي بسعر 7500 جنيه للطن، ليوزع على البطاقات التموينية بسعر 8 جنيهات، بينما سيتم تسليم الأرز الشعير للوزارة في شهر سبتمبر المقبل.

وأشار إلى وقف التوريد في وقت سابق، بعد تصريحات لوزير الري، ونظرًا لدخول شهر رمضان في ذاك الوقت، والذي تزداد فيه السحب على الأرز بسبب الاستهلاك وبسبب الزكاة، حتى لا ترتفع الأسعار.

وأكد أن الأرز المصري متوفر بكثرة في السوق، متابعًا: «الآن ظهرت الحقيقة، ومن كان يخبئ الأرز ورفض بيعه بـ6 آلاف جنيه، الآن يبيعوه بـ4700 جنيه، وهم استحقوا الخسارة لأنهم طمعوا وأخفوا الأرز عن المواطن المصري».

وذكر أن الأرز المستورد بجودة جيدة ووصفه بالممتاز، موضحًا أنه تم استيراد 38 ألف طن بمعرفة القطاع الخاص، مؤكدًا ان المنتج يماثل الأرز المصري في اللون والحجم والطعم، وفق قوله.

وناشد المصريين قائلًا: «قاطعوا أي منتج يزيد سعرها، وقاطعوا الجشع فورًا».