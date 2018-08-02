تامر حسني يطرح «كفاياك أعذار» مصورة على «يوتيوب»

طرح الفنان تامر حسني أغنيته الجديدة المصورة "كفاياك أعذار"، ضمن ألبومه الجديد "عيش بشوقك"، وهي من كلمات هاني أبو النجا، ألحان تامر علي، توزيع موسيقي ومكساج يحيي يوسف، وتم إخراج الكليب المخرج مازن نيازي.

وتعد هذة الأغنية الثالثة التي يطرحها تامر من ألبومه الجديد بعد أغنية "عيش بشوقك" التي تحمل نفس اسم الألبوم، وأغنية "100 وش" الذي طرحه تامر أمس مع نجوم الغناء الشعبي أحمد شيبا، ومصطفى حجاج، ودياب، وحقق الكليب منذ طرحه نسب مشاهدة عالية، حيث كسر حاجز المليون ونصف مشاهدة.

وينافس تامر حسني في موسم أفلام عيد الأضحي بفيلم "البدلة" ويشاركة في البطولة الفنان أكرم حسني، وأمينة خليل، دلال عبد العزيز، ماجد المصري، محمد البزاوي، قصة تامر حسني، وإخراج ماندو العدل.