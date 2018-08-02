«المسماري»: نطالب مصر بدعم ليبيا داخل الأمم المتحدة

قال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الليبية، العميد أحمد المسماري، إن المبعوث الأممي الحالي إلى ليبيا، غسان سلامة، لم يقدم جديدًا للأزمة، وليبيا تعول على الدور المصري الفترة المقبلة، مطالبًا مصر بدعم بلاده داخل الأمم المتحدة.

وأضاف «المسماري»، خلال لقائه ببرنامج «العرب في أسبوع»، المذاع عبر فضائية «TEN»، مساء الخميس، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتفهم جيدًا حقيقة الأوضاع في ليبيا، مشيدًا بالجهود التي تبذلها مصر لحل أزمة بلاده وسيادة الاستقرار داخلها فضلًا عن جهود مكافحة الإرهاب.

وأعرب عن تقديره لدور الإمارات العربية المتحدة، البارز في دعم القوات المسلحة الليبية، وتأديتها دورًا كبيرًا في رفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي، معقبًا: «الدول العربية تواجه مصيرًا مشتركًا، لذلك عليها أن تتكاتف معًا لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي لشعوبها».

وفيما يتعلق بالأزمة القطرية، ذكر أن الدوحة تزعزع الأمن والسلم الدوليين عبر دعم الإرهاب، الذي طال العديد من الدول العربية، وعانت الشعوب من آثاره، مطالبًا الشعب الليبي بالالتفاف حول جيش بلادهم حتى تنتهي الأزمة.