انتظام عمليات صرف المعاشات في اليوم الأول والثاني لشهر أغسطس

انتظمت عمليات صرف معاشات شهر أغسطس في يومها الثاني بجميع منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وكذلك ماكينات الصرف الآلي، وذلك بمتابعة مستمرة من وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي التي تواصل تأكدها من انتظام سير عملية صرف المعاشات بيسر ودون شكوى، وأن اللجنة المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص تجري عمليات المتابعة بصفة مستمرة على مدار ساعات اليوم.

وأوضح سامي عبد الهادي رئيس صندوق التأمين للعاملين بالقطاع العام والخاص في تصريحات صحفية اليوم الخميس أن إجمالي عدد الحالات التي قامت بالصرف خلال يومي الأربعاء والخميس الأول والثاني من أغسطس حتى الساعة الثانية ظهرا قد بلغ 883 ألف حالة بقيمة إجمالية 1177 مليون جنيه حيث بلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم من خلال مكاتب البريد 27 ألف حالة بقيمة 34 مليون جنيه وعدد 373 ألف حالة قامت بصرف معاشاتها من خلال منافذ صرف صندوقي التأمينات بقيمة إجمالية 600 مليون جنيه، بالاضافة إلى 483 ألف حالة قاموا بصرف معاشاتهم من خلال ماكينات الـATM بقيمة إجمالية 543 مليون جنيه.