«البيئة»: مكافحة تلوث زيتي بشاطئ معهد علوم البحار بالسويس

أصدرت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد، توجيهاتها باتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة تلوث زيتي بشاطئ معهد علوم البحار والعمل على منع تكرار حدوثه بالمنطقة، حيث تلقت غرفة العمليات المركزية بالوزارة، اليوم الخميس، بلاغا من الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالسويس، أفاد بوجود تلوث زيتي على شاطئ معهد علوم البحار بالسويس.

وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم، إنه على الفور تم إرسال لجنة من الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالسويس بالتنسيق مع معهد علوم البحار للمعاينة وإتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث تبين أن التلوث عبارة عن طبقة من الزيت مختلطة بالرمال على الشاطئ تبلغ مساحتها حوالي 1كم × 1 متر، ولا يوجد آثار للتلوث بالبحر، وقامت اللجنة بعمل مسح للمنطقة المجاورة لشاطئ المعهد ولا يوجد أي تلوث.

وأشارت إلى أنه تم إبلاغ مركز مكافحة التلوث الزيتي بالسويس التابع للهيئة العامة للبترول للتعامل مع التلوث وإتخاذ الإجراءات اللازمة، وجار متابعة الموقف حتى الانتهاء من إزالة التلوث واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتسبب لمنع تكرار الحادث.