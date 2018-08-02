تقارير: مظاهرات في عموم إيران احتجاجا على الأزمة الاقتصادية

أكدت وسائل الإعلام الرسمية في إيران اليوم الخميس، اندلاع مظاهرات احتجاجا على المصاعب الناتجة عن الأزمة الاقتصادية في البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) حدوث "أفعال احتجاجية غير قانونية" في عدة مدن، قائلة إن "العشرات" من الأشخاص شاركوا فيها.

وكان هذا أول تأكيد لاندلاع احتجاجات التي كانت مسار نقاش لأيام على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لم تظهر مقاطع الفيديو العشرات من المتظاهرين، بل المئات وربما حتى الآلاف.

ويبدو أن مقاطع الفيديو –التي لا يمكن التحقق منها- تظهر اشتباكات مع الشرطة في المدينتين السياحيتين أصفهان وشيراز، فيما يقوم المتظاهرون بإلقاء الحجارة، وتستخدم الشرطة الغاز المسيل للدموع.

وكما هو الحال مع الاضطرابات التي اندلعت مطلع العام والمظاهرات في جراند بازار بطهران في يوليو، ترمي الاحتجاجات إلى جذب الانتباه إلى الأزمة الاقتصادية التي ساءت في الشهور الاخيرة بعد فرض أمريكا عقوبات.

خسرت العملة الإيرانية أكثر من نصف قيمتها جراء زيادة التضخم في كل القطاعات تقريبا.

غير أن الاحتجاجات ليست مقتصرة على الاقتصاد، حيث أن المؤسسة الإسلامية هي هدف أيضا فيما يتكرر شعار "الموت للديكتاتور".

وتظهر مقاطع الفيديو المتظاهرين يرددون "خائن للأمة" في إشارة إلى دور إيران في سياسات الشرق الأوسط، وتصور أن هناك أموالا تدفق إلى سورية واليمن وغزة وليس إلى المواطنين الإيرانيين.