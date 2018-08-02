أكثر من 9 آلاف دولار غرامة لسنغافوري احتفظ بـ98 عنكبوتا في منزله

ذكرت السلطات السنغافورية، أنه تم تغريم رجل 9400 دولار لاحتفاظه بـ98 عنكبوتا ضخما في منزله.

وأثار تام جيا مينج، 34 عاما، الشكوك في البداية أثناء محاولته عبور الحدود بسيارته من ماليزيا إلى سنغافورة في يناير من العام الجاري، حسبما ذكرت هيئة الهجرة ونقاط التفتيش في بيان صدر في وقت متأخر أمس الأربعاء.

وعندما سأله مسؤولو الهجرة، قال "تام" إنه ليس لديه ما يكشف عنه، ومع ذلك، فإن فحصا روتينيا للسيارة كشف عن ستة من العناكب الكبيرة التي يكسوها الشعر في حاويات بلاستيكية فردية داخل حقيبة على المقعد الخلفي للسيارة.

ووجد تحقيق لاحق في سكن "تام" أن هناك 92 عنكبوتا "رتيلا" إضافيا، وتمت مصادرتها ووضعها تحت رعاية محمية الحياة البرية بسنغافورة.

ولم يتضح سبب احتفاظ الرجل بالعديد من هذه العناكب في منزله.

وذكر البيان أنه تم فرض غرامة على "تام" لاحتفاظه وتجارته بأنواع من الحياة البرية بشكل غير مشروع.

وحذرت السلطات السنغافورية من الاستيراد غير القانوني للحيوانات الحية؛ لأنها قد تنقل الأمراض إلى السكان، وتغذي الطلب على التجارة غير المشروعة في الكائنات البرية وتؤثر بشدة على أعدادها.