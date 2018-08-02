النائبة سولاف درويش: زواج القاصرات من أهم أسباب الطلاق

قالت النائبة سولاف درويش، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن زواج القاصرات يعتبر من أهم أسباب الطلاق في مصر، موضحة أن الفتاة القاصر قد تتزوج رغمًا عنها، أو رغبة منها في الزواج فرحًا بالفستان و«الكوشة».



وأضافت «درويش»، خلال لقائها مع برنامج «مصر النهارده»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، أمس الأربعاء، أن زواج القاصرات يعد ظاهرة منتشرة خاصة في القرى، متابعة: «بتبقى معروفة للجميع إنها متزوجة عرفي، وبينتظروا السن القانونية لتوثيق الزواج».



وأشارت إلى أهمية وجود لجنة حكماء في المحافظات والقرى، تشتمل على أخصائي اجتماعي وشيخ من الأزهر، للجلوس مع الزوجين قبل عقد الزواج لتعريفهم بالزواج ومسؤولياته، معقبة: «لازم القانون يجبرهم على هذا الإجراء، لأن يمكن الولد والبنت غير مناسبين للزواج».





