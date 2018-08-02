أسامة الشيخ مشرفا عاما على قناة «بيراميدز» ومستشارا لشركة «العالمية» السعودية

قال المهندس أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون الأسبق، أنه تعاقد مع شركة "العالمية" السعودية التي تدير قناة "بيراميدز"، ليكون مشرفا عاما على القناة، ومستشارا للشركة نفسها في مصر.

وأوضح الشيخ في تصريحات لـ"الشروق"، أن الحديث عن عدم ترخيص القناة غير دقيق، مؤكدا أن هناك إجراءات مؤقتة تمت بالفعل، وهناك إجراءات أخرى على المدى البعيد تتم حاليا بالتوازي مع مراحل عمل القناة التي تطلق اليوم، لافتا في الوقت نفسه أن "بيراميدز" تعامل معاملة القنوات العربية التي تطلق من مصر.

وكتب "الشيخ"، عبر حسابه بموقع "فيسبوك" قبل قليل: "المصريين أهمه.. واصلوا الليل بالنهار ليطلقوا بعد ساعات قناة فضائية تم إنجازها في عشرة أيام".

كان المهندس أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون الأسبق، قد أكد في تصريحات سابقة لـ"الشروق" أنه كان يعمل مع هذه شركة "العالمية" قبل 30 سنة، وتجمعه بالقائمين عليها علاقات صداقة، وعندما جاءوا إلى القاهرة لحجز ترددات القناة من الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات"، طلبوا منه حضوره الجلسة، وهذا ما تم بالفعل.